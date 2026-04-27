СМИ: Польскую криптобиржу могут контролировать члены Тамбовской ОПГ

Одна из самых известных криминальных структур России – Тамбовская организованная преступная группировка (ОПГ) – может контролировать польскую криптовалютную биржу Zondacrypto, пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Как сообщает издание, в июле 2018 года представители Тамбовской ОПГ приобрели контрольный пакет акций компании BitBay (старое название криптобиржи). По словам анонимных источников газеты, за сделку они заплатили "дважды по несколько десятков миллионов евро". После этого BitBay сменила название на Zondacrypto.

По информации журналистов, члены ОПГ действовали через "польского бизнесмена средней руки", чье имя не называется, ранее сотрудничавшего с "мафией" на топливном рынке.

Тамбовская ОПГ была основана выходцами из Тамбова Владимиром Кумариным и Валерием Ледовским и стала одной из самых влиятельных в России в 1990−2000-х годах. В тот период "тамбовские" монополизировали весь топливно-энергетический сектор Санкт-Петербурга, в частности, скупили все петербургские подразделения "Сургутнефтегаза". Уже в 2001 году появилась информация, что ОПГ могла быть связана с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным.

В 2015 году агентство Bloomberg писало, что Тамбовская ОПГ более десяти лет пользовалась поддержкой "ближайших партнеров" президента Владимира Путина. Агентство ссылалось на информацию мадридской прокуратуры, которая выяснила, что члены группировки в 1996 году перебрались в Испанию для отмывания денег, где им покровительствовали соратники российского президента.

Zondacrypto — польская криптовалютная биржа, ранее известная под названием BitBay, была основана Сильвестром Сушеком, который пропал без вести в 2022 году. В начале апреля 2026 года портал money.pl сообщил, что у Zondacrypto начались проблемы с ликвидностью: резервы биткоинов якобы сократились на 99%, а пользователи начали сообщать о трудностях с выводом средств.

По информации Gazeta Wyborcza, более 76 млн злотых (17,9 млн евро) со счетов компании якобы были переведены на другую биржу, однако действующий президент Zondacrypto Пшемыслав Краль отверг эти сообщения. При этом польская прокуратура инициировала уголовное дело по статьям о мошенничестве и отмывании денег и сообщила, что размер ущерба по делу Zondacrypto в настоящее время составляет как минимум 350 млн злотых (82,8 млн евро).

Как стало известно польскому изданию Onet, Краль улетел в Израиль, гражданином которого, как утверждают журналисты, является. Next.gazeta.pl сообщила, что весь совет директоров компании подал в отставку.

17 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в результате деятельности биржи могли пострадать около 30 тысяч человек, и обвинил Zondacrypto в спонсировании "политических и общественных мероприятий в Польше", включая политиков партии "Право и справедливость", находившейся ранее у власти, и ультраправой "Конфедерации". Также он заявил, что биржа финансировала конференцию правых политиков CPAC в Жешуве в марте 2025 года, за пять дней до президентских выборов.

Об этом Туск сообщил в парламенте перед голосованием о преодолении президентского вето, критикуя действия Кароля Навроцкого: за последние полгода президент Польши дважды заблокировал попытки правительства ввести регулирование рынка криптоактивов.