Генассамблея одобрила резолюцию в поддержку независимости Палестины

Генеральная ассамблея ООН 12 сентября одобрила резолюцию в поддержку так называемой Нью-Йоркской декларации - разработанного по инициативе Франции и Саудовской Аравии заявления с изложением принципов мирного урегулирования на Ближнем Востоке, основанных на создании независимого Палестинского государства, в котором у власти не была бы группировка ХАМАС (признана террористической организацией в США и ЕС).

Резолюции Генассамблеи ООН не носят обязательного для исполнения характера, однако свидетельствуют о раскладе сил во всемирной организации. В поддержку документа высказались 142 страны, против были 10. За резолюцию голосовали большинство стран ЕС, Великобритания, многие арабские страны, Китай, а также Украина и Россия. Против высказались Израиль, США, Венгрия, Аргентина. Иран не голосовал, ряд стран, в частности Молдова и Чехия, воздержались.

В резолюции содержится осуждение нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, призыв к освобождению заложников, а также указание на то, что ХАМАС должен "завершить управление Газой и передать оружие властям Палестинской автономии при поддержке международного сообщества". Израиль, однако, выразил несогласие с документом, поскольку он предусматривает в качестве справедливого завершения конфликта создание независимого Палестинского государства наряду с Израилем. Официальная позиция властей Израиля заключается в том, что Палестинское государство не должно быть создано - об этом вновь заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг. Заявления ряда стран о намерении признать независимость Палестины власти Израиля трактуют как награду для террористов из ХАМАС.

Ожидается, что до конца сентября независимость Палестины признают Франция и ещё ряд государств. Они подчёркивают, что Палестинское государство должно быть демилитаризованным и жить в мире с Израилем, а ХАМАС не должен участвовать в управлении. Ожидается, что тема войны в секторе Газа и палестино-израильского конфликта в целом станет одной из центральных на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи с участием лидеров многих государств.



