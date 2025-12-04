Генассамблея ООН потребовала от РФ вернуть украинских детей

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой требует от России немедленного, безопасного и безусловного возвращения всех украинских детей, насильственно вывезенных или депортированных с оккупированных Россией территорий. Голосование состоялось 3 декабря на 11-й специальной сессии Ассамблеи, сообщает "Эхо Кавказа".

Резолюция также призывает Россию прекратить практику принудительного вывоза украинских детей, разлучения их с семьями и законными опекунами, изменения их статуса, включая гражданство и усыновление, а также прекращения идеологической обработки несовершеннолетних.

Документ поддержала 91 страна. Среди них Соединённые Штаты, страны ЕС, сама Украина, а также Грузия.

Против проголосовали Россия и ещё 11 государств: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

Воздержались 57 государств, включая Китай, Индию, страны Центральной Азии и Армению. Более 30 стран, среди них Турция, Сербия и Азербайджан, не участвовали в голосовании.

По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны Россия вывезла с территорий, занятых российскими войсками, не менее 20 000 детей, из которых вернуть удалось лишь около 1850. Москва не согласна с цифрами, а также с формулировками о насильственной депортации, утверждая, что вывоз осуществлялся "в целях обеспечения безопасности" детей, и что их готовы вернуть родственникам, если те об этом попросят. Накануне голосования заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая вновь отвергла обвинения в насильственной депортации детей, заявив, что подобные утверждения «не подкреплены документально».

Президент Генассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвала депортацию детей грубым нарушением международного гуманитарного права. По её словам, 11-я специальная сессия Ассамблеи принимает решение, чтобы "защитить международный порядок и украинский народ".

Резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер, в отличие от резолюций Совета безопасности.

В Сенате США в тот же день, 3 декабря, состоялись слушания, посвящённые вывезенным в Россию из Украины детям. В них приняли участие в том числе украинские эксперты и правозащитники. Они рассказали в частности о том, что детей подвергают индоктринации в духе милитаризации и русификации. В одном из выступлений было отмечено, что украинских детей отправляют в том числе в Северную Корею, где в детском лагере "Сондовон" их "знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на американский корабль "Пуэбло", убив и ранив девять американских солдат".

Российское детское "Движение Первых" ранее сообщало, что его участники посещают лагерь "Сондовон" в КНДР в рамках сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Утверждалось, что в 2024 году в лагерь приехали 50 человек, в том числе, как говорится в пресс-релизе, из новых регионов (то есть с оккупированных территорий Украины).

Международный уголовный суд в Гааге (Россия и ряд других стран, включая США, не признают его юрисдикцию) ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации украинских детей.