Генассамблея ООН приняла резолюцию о мире для Украины

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, призывающей к поиску справедливого и прочного мира для Украины.

За резолюцию проголосовала 141 страна, в том числе Сербия и Венгрия, которые неоднократно высказывались в пророссийском ключе, семь стран проголосовали против, 32 – воздержались.

Против резолюции помимо России проголосовали Беларусь, КНДР, Сирия, Эритрея, Мали и Никарагуа. Среди воздержавшихся, помимо прочих, Армения, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран и Индия.

Документ для рассмотрения предложил Киев. К нему присоединились более 60 стран. В резолюции подчёркивается необходимость поиска "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН".

В тексте также содержится призыв к России немедленно и без условий вывести все войска с территории Украины.

ООН также отклонила поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя документ, написал в телеграме, что это важный шаг по обеспечению безопасности в стране и важный акт поддержки территориальной целостности Украины.

В Генассамблее ООН Россия, в отличие от Совбеза ООН, не имеет права вето. При этом принятые резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что "Резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом". Его заявление опубликовал ТАСС. По словам Небензи, резолюция однобока и оторвана от реальности.

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