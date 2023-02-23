Нуланд: в США обсуждают поставки истребителей Киеву

В Вашингтоне обсуждают возможность предоставления Украине истребителей четвёртого или пятого поколений. Об этом в интервью изданию The Washington Post рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Дипломат уточнила, что решение о вероятных поставках будет принято после оценки потребностей Киева. Украина ранее призывала страны Запада к поставкам боевых самолётов.

Кроме того, Нуланд сообщила, что Вашингтон хотел бы возобновить двусторонние инспекции в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Ранее Москва приостановила в нём участие. Кремль объяснил своё решение причастностью Запада к ударам ВСУ по базам российской стратегической авиации. По мнению Нуланд, слова Путина о приостановке участия в договоре были рассчитаны на российскую внутреннюю аудиторию.

Нуланд также прокомментировала встречу главы Госдепартамента Энтони Блинкена с главой внешнеполитической комиссии компартии Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе. Там Блинкен высказал опасения, что Китай может поставлять России оружие для использования в войне с Украиной.

Нуланд напомнила про заявление Пекина о нейтралитете в конфликте и предложении посредничества в переговорах между Москвой и Киевом. Вместе с тем, по словам дипломата, если поставки оружия России подтвердятся, то Вашингтон будет готов ввести новые санкции в отношение китайских компаний в дополнение к тем, что уже имеются.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве сообщил, что украинские власти направили Пекину запрос о встрече. Зеленский рассказал, что он еще не видел мирного плана по Украине, о котором на днях сообщил Ван И, но осведомлён о нем. "В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо", – подчеркнул Зеленский, уточнив что оценивать документ ещё крайне рано.

По ряду сообщений, китайский мирный план представит 24 февраля председатель КНР Си Цзиньпин. Ван И на днях провёл переговоры в Москве.