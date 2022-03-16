Гендиректор "Яндекса" Худавердян покидает свой пост из-за санкций ЕС

Генеральный директор "Яндекса" и член совета директоров Тигран Худавердян покинет эти посты из-за включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении компании.

Худавердян был назначен на пост гендиректора "Яндекса" по России только 15 марта, сменив на этом посту Елену Бунину, которая теперь в течение месяца будет исполнять обязанности главы "Яндекса".

"Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы "Яндекс" развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров",— сказал председатель совета директоров Yandex N.V. Джона Бойнтона.

О том, что Худавердяна включили в санкционный список ЕС стало накануне. Вместе с ним под санкции попали 14 физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Роман Абрамович и сенатор Сулейман Керимов.

Согласно карточке Тиграна Худавердяна он попал в санкционный список ЕС за политику сервиса "Яндекс.Новости" и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик. Ранее бывший руководитель проекта Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы "Яндекса" не видят полной картины происходящего в Украине, включая данные о погибших военных и обстреле мирных жителей. Кроме того, Худавердян присутствовал на встрече в Кремле 24 февраля, что ЕС трактует как свидетельство вхождения в близкий к Путину "круг олигархов". Санкции Евросоюза в отношении гендиректора "Яндекса" также введены за значительную роль в секторе, который представляет существенный источник дохода для правительства, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине.

Активы лиц, включенных в список, замораживаются. Гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено заключать сделки с лицами и компаниями из санкционного списка. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.