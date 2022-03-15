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Роман Абрамович и Константин Эрнст вошли в санкционные списки ЕС

Роман Абрамович

Известные российские олигархи Роман Абрамович, Сулейман Керимов и Герман Хан, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вошли в санкционные списки Евросоюза.

Всего новые ограничения, введённые из-за вооружённого вторжения России на территорию Украины, затрагивают 15 физических лиц и девять компаний. Список опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение является частью четвертого пакета ограничительных мер, введённых Брюсселем против Москвы в связи с военной агрессией в отношении Украины, говорится в сообщении Евросовета.

В общей сложности ограничительные меры ЕС теперь затрагивают 877 россиян и 62 российские компании.

Активы лиц, включенных в список, замораживаются. Гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено заключать сделки с лицами и компаниями из санкционного списка. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки. Он не позволяет въезжать на территорию Евросоюза или пересекать её транзитом.

Евросоюз потребовал от России немедленного вывода войск с украинской территории и признания суверенитета соседней страны в международно признанных границах.

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