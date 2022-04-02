Гендиректор "Яндекса" уехала из России и ушла с поста

Генеральный директор крупнейшей российской IT-компании "Яндекс" Елена Бунина покидает должность, – сообщили в субботу агентства со ссылкой на пресс-службу компании.

О причинах её ухода пресс-служба не сообщила. Однако издание The Bell выяснило, что Бунина приняла решение покинуть Россию и оставить пост директора из-за несогласия с войной. Об этом она сообщила на внутреннем корпоративном форуме. Сообщение цитирует The Bell.

По словам Буниной, начало российского вторжения в Украину застало её за пределами России – она была в отпуске на Кипре. Оттуда она отправилась в Израиль, где работает в офисе "Яндекса" в Тель-Авиве. "Я не буду возвращаться: не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями", – написала Бунина.

Елена Бунина стала HR-директором "Яндекса" в январе 2011 года, а с декабря 2017-го совмещала эту должность с постом гендиректора. 15 марта на этом посту её сменил Тигран Худавердян, однако уже не следующий день он ушёл в отставку в связи с тем, что был включён в санкционный список ЕС. Бунина осталась гендиректором. Теперь, как сообщается, она официально покинет пост к 15 апреля.