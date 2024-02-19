Гендиректора "Ленфильма" Федора Щербакова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск гендиректора "Ленфильма" и владельца медиахолдинга 1MI Фёдора Щербакова. Об этом сообщает "Фонтанка", которая обнаружила информацию в базе розыска.

Официально об уголовном деле в отношении Щербакова не сообщалось. "Медиазона" утверждает, что гендиректор "Ленфильма" находится в базе розыска с конца января 2024 года.

Издание Ura.ru со ссылкой на источники ещё 11 января сообщало о том, что Щербаков уехал в Турцию. Он покинул Россию якобы из-за уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджеров "Ростеха". По этому делу был задержан его бизнес-партнер Антон Сафонов.

Советница Щербакова Юлия Фотченко заявила, что никакой официальной информации о розыске нет, а сам гендиректор "Ленфильма" находится в отпуске до 29 февраля.

Ранее суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора "Осторожно, Media" Ксении Собчак, к семи с половиной годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Двое других обвиняемых – бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Романовский и бывший журналист Life Тамерлан Бигаев – получили по семь лет колонии строгого режима.

По версии следствия, Суханов якобы требовал у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нём в телеграм-канале "Тушите свет". Бигаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы.