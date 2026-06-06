Генерал ливанской армии погиб после израильского удара

Ливанские военные обвинили Израиль в ударе по военной колонне на юге страны, который привёл к гибели двух офицеров в званиях бригадного генерала и капитана, а также одного солдата.

В сообщении Минобороны Ливана израильский удар назван "агрессивным и варварским рейдом", направленным на "срыв всех усилий по достижению решения, которое позволит восстановить стабильность, добиться всеобъемлющего прекращения огня и вывода израильских войск с оккупированных ливанских территорий".

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по подозрительному автомобилю на юге Ливана после получения информации о возможной угрозе для израильских военных. По данным израильских военных, автомобиль двигался в зоне активных боевых действий, где против Израиля активно действуют отряды шиитской группировки "Хезболла" (признана в США и Израиле террористической). Израильские военные подтвердили, что в автомобиле, по всей видимости, находились два офицера и один солдат. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что инцидент расследуется, и что действия Израиля направлены против "Хезболлы", а не ливанской национальной армии.

3 июня Госдепартамент США объявил о том, что Израиль и Ливан договорились о продлении режима прекращения огня в ходе переговоров при посредничестве и под руководством Соединённых Штатов. При этом в заявлении сторон говорится, что соблюдение соглашения "зависит от полного прекращения" нападений со стороны "Хезболлы".

Базирующаяся в Ливане проиранская "Хезболла" - это одновременно и радикальная группировка, и политическая партия, контролирующая значительную часть южного Ливана. Израиль и Соединенные Штаты считают её террористической организацией, хотя Европейский союз внёс в "черный" список только вооруженное крыло "Хезболлы". В группировке подчеркнули, что не обязаны следовать достигнутому соглашению властей Ливана с Израилем. "Хезболла" готова прекратить огонь, как заявляют в группировке, в случае вывода израильских войск с ливанской территории, на что Израиль не согласен.



