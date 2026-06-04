Израиль и Ливан при участии США согласовали прекращение огня

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров при посредничестве и под руководством Соединённых Штатов. Об этом объявил 3 июня американский Госдепартамент.

В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения "зависит от полного прекращения" нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки "Хезболла", а также от других условий. Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных зон, контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы.

Базирующаяся в Ливане проиранская "Хезболла" - это одновременно и радикальная группировка, и политическая партия, контролирующая значительную часть южного Ливана. Израиль и Соединенные Штаты считают её террористической организацией, хотя Европейский союз внёс в "черный" список только вооруженное крыло "Хезболлы".

Предпринимаемые шаги должны способствовать продвижению к всеобъемлющему соглашению о мире и безопасности, подчеркивают в Госдепартаменте. В этой связи сообщается, что Израиль и Ливан договорились возобновить обсуждение политических вопросов и вопросов безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения будущего соглашения.

Израиль в ходе переговоров подтвердил, что его безопасность и территориальная целостность могут быть обеспечены только путем разоружения "Хезболлы" и демонтажа инфраструктуры группировки на всей территории Ливана.

В заявлении Госдепартамента по итогам переговоров Израиля и Ливана также говорится, что их участники осудили нападения Ирана на страны региона и продолжающуюся деятельность, подрывающую стабильность на Ближнем Востоке.

Перед объявлением о прекращении огня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что любое израильское нападение на ливанскую столицу Бейрут приведет к "серьезным последствиям и полному возобновлению войны". Комментарий прозвучал на фоне сохраняющейся напряженности вокруг хрупкого перемирия между Ираном и Соединенными Штатами, отчасти вызванной продолжающимися боевыми действиями в Ливане.