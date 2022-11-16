Генерал Милли: Россия проиграла в Украине в стратегическом плане

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела неудачу в попытках достичь каждой из своих целей, которые она ставила в полномасштабной войне против Украины.

Милли и министр обороны США Ллойд Остин выступили в среду по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайнский формат). Оно прошло в онлайн-режиме.

"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", - сказал Милли, отметив, в частности, последние неудачи в Херсонской области.

При этом Милли оценил как "невысокую" вероятность достижения в обозримом будущем полной военной победы Украины, которую он определил как изгнание российских военных со всей её международно признанной территории, включая Крым. Генерал подчеркнул, что более вероятным ему видится вывод российских войск как результат не военного, а политического решения, поскольку "с политической точки зрения", по его оценке, Россия "лежит на лопатках". Что именно он имеет в виду, он не пояснил.

Ранее Милли выступил за скорейшее начало переговоров России с Украиной, отметив, что это поможет спасти множество жизней. Он, однако, подчеркнул, что США готовы "столько, сколько необходимо" оказывать помощь Украине в защите её свободы и суверенитета.

По словам Остина, последние российские ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины "только усиливают решимость Украины и решимость Контактной группы поддерживать Украину". Глава Пентагона отметил важность увеличения поставок Киеву современных средств ПВО. О том же заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Недавно поставленные американские системы NASAMS, как сказал Остин, показали 100-процентную эффективность при защите от российских ракет.

Остин также сказал, что, хотя зимой возможно замедление темпа военных действий, союзники будут продолжать активно помогать Украине, с тем чтобы она могла продолжать наступательные операции.

О конкретных решениях, принятых в среду на заседании в Рамштайнском формате, не сообщается. Ряд стран НАТО, в том числе Германия, приурочили к заседанию сообщения об очередных пакетах военной помощи Украине. Новое правительство пока не входящей в НАТО Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 287 млн долларов США - это больше, чем все предыдущие пакеты. Будут поставлены, в частности, средства ПВО.