Генерал ПВО Москвы оштрафован за коррупцию на 2,5 млн рублей

Бывший командир 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий, признанный виновным в получении взятки в особо крупном размере, оштрафован на два с половиной миллиона рублей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Таким образом, Беляцкий не только остался на свободе, но и сохранил звание генерал-майора и многочисленные награды, и теперь может вернуться в вооружённые силы, где специалисты в области ПВО пользуются большим спросом, отмечает издание.

Официально информация по уголовному делу Дмитрия Беляцкого не раскрывается. Как рассказали источники "Коммерсанта", 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело генерал-майора в особом порядке, без проведения судебного следствия. Ранее офицер признал вину и сотрудничал со следователями.

В сентябре прошлого года двое генералов комплекса противовоздушной обороны Москвы были арестованы по подозрению в коррупции. Один из них – генерал-майор Константин Огиенко - был командующим 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, ответственной за непосредственную оборону города, второй – Дмитрий Беляцкий - командовал дивизией ПВО в этой армии. Генерал-майоров обвинили в выделении земель министерства обороны в ближнем Подмосковье для продажи под жилую застройку.

В обвинении утверждается, что генералы договорились о получении взятки в 30 миллионов рублей, однако успели получить лишь полмиллиона. Огиенко вину отрицает. Он арестован. Беляцкий до суда находился под домашним арестом.

Арест высокопоставленных военных произошёл на фоне регулярных воздушных атак на Москву.