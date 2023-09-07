Двух генералов московской ПВО арестовали за коррупцию

Двое генералов комплекса противовоздушной обороны Москвы арестованы по подозрению в коррупции. Один из них был командующим 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, отвественной за непосредственную оборону города, второй командовал дивизей ПВО в этой армии.

Первой об аресте военных 6 сентября сообщила газета "Коммерсантъ", 7 сентября информацию подтвердил ТАСС. Генерал-майоров Константина Огиенко и Дмитрия Беляцкого обвиняют в выделении земель министерства обороны в ближнем Подмосковье для продажи под жилую застройку.

В обвинении утверждается, что генералы договорились о получении взятки в 30 миллионов рублей, однако успели получить лишь полмиллиона. Командующией 1-й армией Константин Огиенко вину отрицает, его подчинённый Беляцкий частично признаёт, он согласился на сделку со следствием. Первый арестован в СИЗО, второй находится под домашним арестом.

Арест высокопоставленных военных произошёл на фоне регулярных воздушных атак на Москву. Украинские дроны несколько раз долетали до города, прорываясь сквозь систему ПВО. 31 августа мэр города Сергей Собянин заявил, что мэрия совместно с армией создают новые зенитные позиции.

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