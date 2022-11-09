Заместитель российского главы Херсонской области погиб в ДТП

Заместитель главы российской администрации аннексированной Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября. Чиновник, по предварительным данным, разбился в автокатастрофе, сообщили российские власти.

О гибели чиновника одними из первых сообщили российский военный журналист Семён Пегов, блогер Борис Рожин и государственный канал RT. Подробные обстоятельства случившегося на момент публикации новости не сообщаются. Катастрофа произошла под Геническом, уточнила российская администрация.

После захвата Херсонской области российскими войсками Стремоусов был там главным спикером от России. Он первым из официальных лиц сообщил о готовящейся Москвой аннексии территорий.

До февральского вторжения российской армии Стремоусов был региональным политиком, организатором пророссийских акций и занимал должности в местных отделениях ориентировавшихся на Москву политических движений и партий. Выдвигался в Верховную раду в 2019 году по одномандатному округу, набрав 1,74 процента голосов и на выборах мэра Херсона в 2020, получив 1,37 процента.

Стремоусов погиб во время контрнаступления украинских войск на занятые Россией позиции. Москва вывозит пророссийское население Херсона, многие военные эксперты предполагают, что Россия готовится сдать город. Сообщается, что российские власти плохо контролируют правобережную часть Херсона, там происходят грабежи, мародёрство, оставшиеся предприятия отказываются принимать к оплате российские рубли.

9 ноября издание "Медуза" сообщило, что Кремль просил подконтрольные ему СМИ меньше цитировать чиновника, как и других официальных лиц, критикующих с провоенных позиций ход боевых действий на востоке и юге Украины.