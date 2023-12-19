Генерал Сырский: наиболее активно РФ наступает на Часов Яр под Бахмутом

Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей. Об этом написал в телеграме командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский - на фоне сообщений в украинских телеграм-каналах о ряде тактических успехов российских войск, в особенности под Бахмутом.

По оценке Сырского, основные усилия российские войска сейчас сосредотачивают на ​Бахмутском направлении. "Для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V"", - пишет украинский генерал. Цель российских войск, по оценке Сырского, понятна – "это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области".

Также российские войска атакуют в направлении Макеевки (Луганская область, Лиманское направление) и Синьковки под Купянском (Харьковская область). Ситуацию Сырский охарактеризовал как сложную: "Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава". При этом он отметил, что российские войска несут большие потери.

В последние дни появились сообщения о продвижении российских войск в районе Бахмута. После взятия этого города в мае отрядами ЧВК "Вагнер" под Бахмутом наступали украинские военные, однако в последние недели в наступление вновь перешла Россия. Основные удары наносятся к северо-западу от Бахмута. Накануне, по ряду сообщений, российским войскам удалось продвинуться и завязать бои за населённый пункт Ивановское недалеко от Часова Яра - это следующий за Бахмутом относительно крупный населённый пункт в западном направлении. Видео продвижения российской пехоты опубликовал телеграм-канал Deep State - как он отмечает, у российских войск большое преимущество в живой силе, благодаря чему пехота "в полный рост, как когда-то Красная армия, движется в направлении Ивановского. Это поясняет успехи врага на этом участке". Официально ни Генштаб ВСУ, ни российское Минобороны не сообщало о последних боях.

С октября российские войска также штурмуют Авдеевку и захватили ряд позиций, однако в последние дни, как следует и из слов Сырского, основное внимание они сосредоточили на Бахмутском направлении.