Генерал Сырский: войска РФ пытаются наступать по всему фронту

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский охарактеризовал ситуацию на восточном участке фронта "сложной". Как написал Сырский в телеграме, российские войска "не прекращают ведения наступательных действий по всему фронту". Сырский добавил, что обсудил с командирами подразделений меры по обеспечению устойчивой обороны и сохранению жизней военнослужащих.

Речь идёт о боевых действиях в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, где за последние недели - как утверждают украинские и западные источники, ценой больших потерь - российские войска смогли добиться ряда тактических успехов, в частности под Бахмутом, под Авдеевкой и в Марьинке.

На южном, Таврическом направлении количество штурмовых действий в последнее время уменьшилось, а российская армия задействует для нанесения ударов авиацию и артиллерию. Об этом в воскресенье рассказал командующий украинской оперативно-тактической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Российские телеграм-каналы в воскресенье публикуют видео с российским флагом, установленным, как утверждается, в западном районе города Марьинка в Донецкой области. В ходе более полутора лет интенсивных боевых действий город был практически полностью разрушен. На видео флаг развевается над руинами. Ранее российские военные блогеры уже публиковали подобное видео, утверждая, что вся территория Марьинки под российским контролем. Впоследствии публиковались уточения, что это не так. Минобороны России не отчитывалось о взятии Марьинки, а украинские военные не сообщали об отходе оттуда.

Также сообщается о продолжении попыток наступления российских военных на Авдеевку. В сводке Генштаба ВСУ говорится, что на этом направлении украинские войска за минувшие сутки отразили 39 атак.

Оба населённых пункта - Марьинка и Авдеевка - находятся рядом с линией разграничения по состоянию на 24 февраля 2022 года. За более чем полтора года с момента широкомасштабного вторжения российские войска их не взяли.