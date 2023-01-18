Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Генеральный секретарь Совет Европы призвала освободить Навального

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала российские власти немедленно освободить из тюрьмы российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В заявлении, распространенном пресс-службой Совета Европы во вторую годовщину ареста оппозиционера , Мария Пейчинович-Бурич напомнила о решении Европейского суда по правам человека, который постановил освободить Навального. Она также выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о жестоком обращении, которому подвергается Навальный в колонии и призвала российские власти обеспечить немедленное оказание ему всей необходимой медицинской помощи.

В свою очередь соратники Навального объявили вчера о начале кампании #FreeNavalny, которая, по их замыслу, объединит усилия людей по всему миру, направленные на освобождение политика.

Ранее с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером обратились российские врачи и адвокаты. Они назвали "пыточным" десятикратное помещение Навального в штрафной изолятор, так как это "создает прямую угрозу его жизни" и потребовали допустить к политику гражданских врачей.

Два года назад – 17 января 2021 года – Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после попытки убийства в России боевым отравляющим ядом "Новичок". Сразу по прилете Навальный был задержан и с тех пор находится в заключении.

Навальному сначала заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Затем судили по делу о клевете на ветерана, по делу о мошенничестве и оскорблении судьи и приговорили к девяти годам колонии. С июня прошлого года он находится в колонии строгого режима во Владимирской области. В данный момент против оппозиционера возбуждено ещё несколько уголовных дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG