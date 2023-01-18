Генеральный секретарь Совет Европы призвала освободить Навального

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала российские власти немедленно освободить из тюрьмы российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В заявлении, распространенном пресс-службой Совета Европы во вторую годовщину ареста оппозиционера , Мария Пейчинович-Бурич напомнила о решении Европейского суда по правам человека, который постановил освободить Навального. Она также выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о жестоком обращении, которому подвергается Навальный в колонии и призвала российские власти обеспечить немедленное оказание ему всей необходимой медицинской помощи.

В свою очередь соратники Навального объявили вчера о начале кампании #FreeNavalny, которая, по их замыслу, объединит усилия людей по всему миру, направленные на освобождение политика.

Ранее с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером обратились российские врачи и адвокаты. Они назвали "пыточным" десятикратное помещение Навального в штрафной изолятор, так как это "создает прямую угрозу его жизни" и потребовали допустить к политику гражданских врачей.

Два года назад – 17 января 2021 года – Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после попытки убийства в России боевым отравляющим ядом "Новичок". Сразу по прилете Навальный был задержан и с тех пор находится в заключении.

Навальному сначала заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Затем судили по делу о клевете на ветерана, по делу о мошенничестве и оскорблении судьи и приговорили к девяти годам колонии. С июня прошлого года он находится в колонии строгого режима во Владимирской области. В данный момент против оппозиционера возбуждено ещё несколько уголовных дел.