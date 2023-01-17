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Навальный ко второй годовщине ареста: "Я верю, что мрак исчезнет"

Алексей Навальный в аэропорту Шереметьево, 17 января 2021 года

Оппозиционер Алексей Навальный, который ровно два года назад вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок", и с того дня лишён свободы, опубликовал пост в социальных сетях.

"Россия — моя страна. Я не собираюсь отдавать им свою страну и верю, что мрак исчезнет", - пишет Навальный. По словам оппозиционера, он полноправный гражданин и имеет право объединяться с теми, кто думает так же, как он, и вести политическую деятельность. "И нас много, уж точно больше, чем продажных судей, лживых пропагандистов и кремлевских воров", - добавляет Навальный, который с июня прошлого года находится в колонии строгого режима во Владимирской области.

После возвращения в Россию и ареста в январе 2020 года Навальному сначала заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии). В данный момент против него возбуждено ещё несколько уголовных дел.

За время нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями" и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию.

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