Геннадий Тимченко поручился в суде за обвиняемого в создании ОПГ 

Близкий к Владимиру Путину бизнесмен Геннадий Тимченко лично поручился в суде за обвиняемого в создании организованной преступной группировки и хищении средств из бюджета совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова. Тимченко гарантировал его надлежащее поведение в случае отмены ареста, сообщает "Новая газета".

Издание утверждает, что на заседании в Мещанском районном суде Москвы, которое проходило в закрытом режиме, Тимченко заявил, что знает Магомедова более 13 лет, а их отношения можно назвать "близкими и дружескими". Также бизнесмен назвал обвиняемого "порядочным человеком", но на вопрос гособвинителя, известна ли ему степень доказанности совершения преступления Магомедовым, Тимченко ответил: "Понятия не имею".

Несмотря на поручительство, суд продлил арест Магомедову.

Совладельцы группы "Сумма" Магомед Магомедов и его брат Зиявудин, имевшие активы в транспортном, строительном и нефтегазовом бизнесе, были арестованы в марте 2018 года. По версии следствия, предприниматели организовали ОПГ, которая нанесла ущерб государству в 11 миллиардов рублей. Магомедовы, в частности, обвиняются в присвоении 750 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона в Калининграде, что, по версии Следственного комитета, чуть было не сорвало открытие арены к чемпионату мира по футболу.

Всего в уголовном деле 16 обвиняемых. Магомедовы категорически не признают вину, утверждая, что дело инициировано и сфабриковано по заказу конкурентов.