Генпрокуратура: демонстрация флага Украины не"образует правонарушения"

Генеральная прокуратура России признала, что демонстрация украинского флага или картинок в его цветах "само по себе не образует состав правонарушения". Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского, который он направил в мае. Ответ Вишневский получил 8 декабря во время рассмотрения в суде его иска к ведомству.

"Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую гамму, сами по себе не образуют состав какого-либо правонарушения", — заявили в Генпрокуратуре. При этом в ведомстве подчеркнули, что "квалификация действий того или иного лица зависит от совокупности фактических обстоятельств дела".

Депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский оспаривал в суде то, что прокуратура не ответила ему полно на запрос, как россияне могут выражать недовольство войной в Украине без преследования по статье о дискредитации армии.

После российского военного вторжения в Украину и введения в марте штрафов за дискредитацию действий армии в суды поступило больше 5 тысяч протоколов по этой статье.

На бывшего военного и нефтяника из Томска протокол составили из-за листка А4 в цветах флага Украины на балконе. Активиста из Великого Новгорода оштрафовали из-за акции, во время которой он лег у кремля и накрылся украинским флагом по образу мешка для тел убитых. В Пскове к местной жительнице приехала полиция из-за жёлто-синего забора.