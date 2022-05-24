Генпрокуратура: "Дождь" угрожал безопасности России

На заседании Тверского суда Москвы представитель Генеральной прокуратуры объяснил решение о блокировке телеканала "Дождь" тем, что работа СМИ несла угрозу "стабильности конституционного строя и безопасности России".

После начала вторжения России в Украину, по словам представителя Генпрокуратуры, "Дождь" "осуществлял трансляцию позиции именно западных стран в некотором смысле". Журналисты в "обстановке, связанной с давлением западных стран, в том числе в информационном поле" хотели добиться "формирования, в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России", утверждал прокурор.

Тверской суд отказался удовлетворить иск телеканала, который оспаривал блокировку.

Представитель "Дождя" в ходе рассмотрения иска в суде отметил, что в самом требовании об удалении материалов не было указано, какие именно материалы канала нарушали закон. "Мы не понимаем, что нужно сделать, чтобы исполнить требование? Стереть весь сайт и оставить белую страницу?" — сказал он.

1 марта Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя" из-за публикаций о войне России в Украине, спустя два дня телеканал объявил о приостановке работы.