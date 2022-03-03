Владелец телеканала "Дождь" объявила о приостановке его работы

Российский телеканал "Дождь" приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявила генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева.
Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.
Синдеева сказала, что решение было принято на собрании сотрудников. По её словам, работу редакции нужно переосмыслить в новых условиях.
4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.
"Как бы не было сейчас черно и гадко, и как бы не радовались людишки, которые сейчас радуются нашему решению, мы всё равно победим. Это неизбежно, потому что правда в конечном счёте побеждает", — сказал Дзядко. Он поблагодарил коллектив за работу и зрителей.
- "Дождь" работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключён из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен так называемым иностранным агентом, редакция с этим не согласилась.
- После начала войны с Украиной в России заблокированы уже несколько СМИ. В том числе — канал Настоящее время, радиостанция "Эхо Москвы", The Village, Тайга.инфо, DOXA, The New Times и ряд украинских изданий.
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