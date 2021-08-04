Генпрокуратура хочет взыскать с Альфа-банка и Абызова $126 млн

Генпрокуратура России пытается взыскать 126 миллионов долларов с бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова и Альфа-банка, где тот, по версии следствия, разместил деньги, имеющие якобы коррупционное происхождение. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин обратился с исковым заявлением в Гагаринский райсуд Москвы, в котором требует взыскать с Альфа-банка 104,5 миллиона долларов, и еще 22 миллиона долларов с Абызова. По данным источника издания, иск является продолжением истории о взыскании с бывшего чиновника и подконтрольных ему кипрских офшоров 32 миллиардов рублей.

Рассматривая первый иск, суд установил, что Абызов, перейдя в 2012 году на госслужбу, скрыл свои пять компаний, зарегистрированные на Кипре, которые владели 95,5% акций "Сибирской энергетической компании" (СИБЭКО).

В 2017 году Абызов, решив продать акции, сам участвовал в переговорах с компаниями "Хакасская сервисно-ремонтная компания" и "Кузбассэнерго". От них в феврале 2018 года на счета офшоров в Совкомбанке поступили 32,5 миллиарда рублей, которые Генпрокуратура, а затем суд признали коррупционным доходом. Средства и облигации на счетах Совкомбанка были арестованы и сейчас взыскиваются в доход России.

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По версии следствия, часть вырученных от сделок Абызовым средств были конвертированы в 115 миллионов долларов и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых.

Этот проект не состоялся, и деньги Абызова с десятипроцентным доходом – 126,5 миллионов долларов – подлежали возврату в Россию, говорится в новом иске к бывшему министру. Следователи считают, что Абызов, чтобы скрыть это имущество от взыскания, перевёл эти деньги в Альфа-банк. Издание предполагает, что так бывший чиновник погасил долг перед банком. В свою очередь, Альфа-банк провел операции со средствами Абызова и обратил в свою собственность 104,5 миллиона долларов. Оставшиеся 22 миллиона бывший чиновник направил на счета подконтрольных ему лиц, считает Генпрокуратура.

В Альфа-банке журналистам "Коммерсанта" сообщили, что не знают детали иска, но "в любом случае ничего противозаконного не делали" и всегда действовали в рамках закона.