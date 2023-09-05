Генпрокуратура России признала нежелательной в стране организацией Международная федерация транспортных рабочих. Поводом для этого стало разрешение объединения профсоюза своим членам бойкотировать разгрузку российских судов в иностранных портах. Это может поставить под угрозу уголовного преследования десятки тысяч российских моряков.

Согласно заявлению генпрокуратуры, одним из основных направлений работы международного объдинения профсоюзов является лоббирование запрета на заход морские порты российских транспортных судов. Кроме того, организация жертвует деньги Украине, говорится в заявлении ведомства. Вероятно, речь идёт о сборе средств на помощь семьям транспортных работников в Украине, пострадавших из-за войны.

В России участником международного объединения является профсоюз моряков. На его сайте утверждается, что членами объединения являются более 77 тысяч человек.

Согласно российскому законодательству, сотрудничество с организациями, внесёнными в список нежелательных, является уголовным преступлением. За это может грозить до 6 лет лишения свободы.