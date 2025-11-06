Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность британского фонда Equal Rights Trust. Организацию обвинили в "активном участии в антироссийской кампании" и поддержке Украины.

Британский фонд был основан в 2007 году. Организация занимается исследованиями и образованием в области правозащиты и международной политики, проводит просветительские мероприятия и помогает жертвам дискриминации.

По утверждению Генпрокуратуры, НКО "обещает оппозиционно настроенным россиянам помощь в приобретении гражданства стран Восточной Европы" и просит за это жертвовать деньги в поддержку Украины. На сайте фонда, работавшего в России, и ведущего программы в Украине, Сербии и Кении, такой проект не упоминается.