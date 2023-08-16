Прокуратура признала нежелательным проект "За свободную Россию"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность ассоциации "За свободную Россию" (Za Wolna Rosje), которая зарегистрирована в Польше.

В ведомстве утверждают, что руководители организации Анастасия Сергеева и Мария Хармаст "вовлекают граждан России в ряды добровольческих батальонов в составе ВСУ и готовят так называемые "группы сопротивления"".

Сергеева и Хармаст также устраивают "театрально-политические акции", рассчитанные на "привлечение внимания и денежных средств", говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Проект "За свободную Россию" помогает россиянам, подвергшимся преследованиям на родине и просящим убежище в других странах.

Проект также поддерживает положительный образ россиян, которые выступают против путинского режима, и помогает объединять антивоенные группы россиян в Европе.