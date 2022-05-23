Генпрокуратура России признала нежелательным фонд имени Генриха Бёлля

Генеральная прокуратура России признала международный неправительственный фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией.

По мнению ведомства, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации". Фонд стал 56-й нежелательной в России организацией.

В апреле 2022 года по решению Минюста России были закрыты российские филиалы и представительства ряда международных некоммерческих организаций, в том числе филиал фонда Бёлля. Российское ведомство объяснило своё решение "выявленными нарушениями" законодательства РФ.

Фонд имени Генриха Бёлля поддерживает проекты в сфере экологии и прав человека в 34 странах мира. Организация, названная именем лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля, работает с 1997 года.

Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.