Генпрокуратура требует признать Антивоенный комитет террористами

Генпрокуратура России потребовала признать Антивоенный комитет, объединивший видных общественных деятелей - противников войны в Украине - террористической организацией. Верховный суд уже принял к производству соответствующий иск. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
В пресс-службе уточнили, что дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании. Когда именно - пока не сообщается.
В начале 2024 года Антивоенный комитет был признан в России так называемой нежелательной организацией.
В прошлом году ФСБ возбудила уголовное дело против всех участников Антивоенного комитета. Среди них - политик, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Максим Резник, Леонид Гозман, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, политолог Екатерина Шульман, писатель Виктор Шендерович и другие известные противники войны в Украине и власти Владимира Путина. Все они живут за границей. Дело возбуждено по статьям о террористическом сообществе и захвате власти, а среди поводов для его возбуждения указывалась помощь Украине, так называемая Берлинская декларация 2023 года с осуждением войны, а также участие членов Антивоенного комитета в создании платформы российских демократических сил в ПАСЕ.
- Накануне Верховный суд России подтвердил признание террористической организацией американского юридического лица Фонда борьбы с коррупцией. Эта организация, также выступая против войны и Путина, не связана с Антивоенным комитетом.
- Антивоенный комитет России – общественная организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине. В манифесте организации указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский.