Генпрокуратура требует признать Антивоенный комитет террористами

Генпрокуратура России потребовала признать Антивоенный комитет, объединивший видных общественных деятелей - противников войны в Украине - террористической организацией. Верховный суд уже принял к производству соответствующий иск. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании. Когда именно - пока не сообщается.

В начале 2024 года Антивоенный комитет был признан в России так называемой нежелательной организацией.

В прошлом году ФСБ возбудила уголовное дело против всех участников Антивоенного комитета. Среди них - политик, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Максим Резник, Леонид Гозман, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, политолог Екатерина Шульман, писатель Виктор Шендерович и другие известные противники войны в Украине и власти Владимира Путина. Все они живут за границей. Дело возбуждено по статьям о террористическом сообществе и захвате власти, а среди поводов для его возбуждения указывалась помощь Украине, так называемая Берлинская декларация 2023 года с осуждением войны, а также участие членов Антивоенного комитета в создании платформы российских демократических сил в ПАСЕ.