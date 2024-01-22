Антивоенный комитет России объявлен "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура присвоила Антивоенному комитету России статус так называемой нежелательной организации. Его деятельность в России будет запрещена, за сотрудничество с ним предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Вместе с самим комитетом Генпрокуратура внесла в список "нежелательных" две аффилированных с ним НКО в европейских странах: французскую Russie-Libertes и испанскую La Asociaсion de Rusos Libres.

Проверку деятельности Антивоенного комитета прокуратура возбудила по запросу одного из депутатов Государственной думы.

Антивоенный комитет России – общественная организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине. В манифесте организации указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Среди членов комитета такие оппозиционеры, как Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков и другие.