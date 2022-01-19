Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Генпрокуратура требует признать террористическим "движение "Колумбайн"

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием признать террористическим "движение "Колумбайн". Об этом сообщает ТАСС.

Заседание пройдёт 2 февраля в закрытом режиме. Это связано с тем, что деле якобы содержатся сведения, которые составляют государственную тайну. Что именно имеется в виду под словосочетанием "движение Колубайн", не уточняется.

"Колумбайнерами" называют людей, которые интересуются нападением в американской школе "Колумбайн". Оно произошло в 1999 году, тогда двое учащихся старших классов убили 13 человек, ранили ещё 23, а затем покончили с собой.

  • В августе 2020 года девять красноярских подростков поместили в психдиспансер из-за подписки на группы, посвященные "Rолумбайну".
  • 17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
  • В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.
  • 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG