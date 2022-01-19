Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием признать террористическим "движение "Колумбайн". Об этом сообщает ТАСС.

Заседание пройдёт 2 февраля в закрытом режиме. Это связано с тем, что деле якобы содержатся сведения, которые составляют государственную тайну. Что именно имеется в виду под словосочетанием "движение Колубайн", не уточняется.

"Колумбайнерами" называют людей, которые интересуются нападением в американской школе "Колумбайн". Оно произошло в 1999 году, тогда двое учащихся старших классов убили 13 человек, ранили ещё 23, а затем покончили с собой.