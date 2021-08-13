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Генпрокуратура внесла в список нежелательных организаций бельгийскую НКО

Здание Генпрокуратуры Росси

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны работу бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнёрство за права человека"). Ей будет запрещено работать в России, за любое сотрудничество с ней гражданам будет грозить уголовное преследование.

Конкретные причины запрета не раскрываются. Утверждается, что это сделано в рамках защиты основ конституционного строя и безопасности страны. НКО будет внесена в реестр министерства юстиции, вероятнее всего, под 42 номером.

Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Такими Минюст имеет право признать структуры, "представляющие угрозу обороноспособности и безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".

За участие в таких организациях на россиян сначала заводят административные дела, а после нескольких дел – уголовные.​ Сайты ​таких организаций закон позволяет блокировать без судебного решения, — напоминает канал "Настоящее время".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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