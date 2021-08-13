Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны работу бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights ("Международное партнёрство за права человека"). Ей будет запрещено работать в России, за любое сотрудничество с ней гражданам будет грозить уголовное преследование.

Конкретные причины запрета не раскрываются. Утверждается, что это сделано в рамках защиты основ конституционного строя и безопасности страны. НКО будет внесена в реестр министерства юстиции, вероятнее всего, под 42 номером.

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Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Такими Минюст имеет право признать структуры, "представляющие угрозу обороноспособности и безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".

За участие в таких организациях на россиян сначала заводят административные дела, а после нескольких дел – уголовные.​ Сайты ​таких организаций закон позволяет блокировать без судебного решения, — напоминает канал "Настоящее время".