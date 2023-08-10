Генпрокуратура запретила работу Conflict Intelligence Team в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России расследовательской организации Conflict Intelligence Team. Участники анализируют военные конфликты, в частности в Украине и в Сирии, по открытым источникам.

В сообщении Генпрокуратуры расследователи названы "псевдожурналистами", собирающими информацию о российской армии и военных. "Информация используется в дальнейшем для дискредитации", — заявляют в ведомстве.

Признание организации нежелательной означает запрет её работы на территории России, запрет на распространение её материалов и на сотрудничество с ней. За всё это полагается уголовное преследование.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (Карпук) заочно арестован судом в Москве по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Он сейчас находится в США.

Фейками о российской армии российские суды признают любую информацию о действиях вооружённых сил, противоречащую позиции российских официальных ведомств. В некоторых случаях преследуется даже называние войну России против Украины войной: Москва называет её специальной военной операцией.

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