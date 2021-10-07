Генсек НАТО: 8 членов российской миссии были сотрудниками спецслужб

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у 8 членов российской дипломатической миссии в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе была отозвана аккредитация, поскольку они были "негласными сотрудниками российских спецслужб".

О лишении 8 российских дипломатов аккредитации и сокращении ещё двух должностей в миссии стало известно накануне. В результате принятого НАТО решения российская миссия сократится вдвое - с 20 до 10 человек.

Как заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг, решение о высылке россиян "не было связано с каким-то определенным событием". Он отметил, что в НАТО "в последнее время наблюдали рост вредоносной деятельности России, в том числе в Европе", и высылка стала ответной мерой. Подробностей он не привёл.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы больше нет иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. "Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", — сказал он, высказав мнение, что реальные действия НАТО противоречат его же собственным заявлениям. Об ответных мерах Москва пока не объявляла.

"Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России и в то же время остаёмся открытыми для конструктивного диалога", – заявил накануне, комментируя высылку членов российской миссии (они должны покинуть Брюссель до конца октября), представитель НАТО.