Генсек ООН: Ближнему Востоку нужно "отойти от края пропасти"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности, выступая в воскресенье на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации, сложившейся после атаки Ирана на Израиль. Ближнему Востоку, по его словам, необходимо "отойти от края пропасти".

Жители региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации, сказал Гутерриш.

Он также заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа, освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС и доставки гуманитарной помощи палестинцам."Ни регион, ни мир не могут позволить себе ещё большую войну", - резюмировал Гутерриш. Радикальная палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США и ЕС.

Генеральный секретарь ООН напомнил странам-членам организации о том, что акты возмездия с применением силы запрещены международным правом.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что Иран необходимо остановить, пока он "не привел мир к точке невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую", передаёт CNN.

Вечером в воскресенье завершилось заседание израильского военного кабинета, которое продолжалось несколько часов. Однако, как сообщают источники западных и израильских СМИ, окончательное решение о том, как Израиль ответит на атаку Ирана, пока не принято. По словам собеседника CNN, армии Израиля было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Ранее президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дальнейшие ответные действия Израиля на атаку со стороны Ирана нецелесообразны, и что США не будут принимать в них участия.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран использует свое неотъемлемое право на самооборону, и у него "нет другого выбора, кроме как действовать". При этом Ирвани отметил, что его страна не стремится к эскалации или войне, но готова ответить на любую угрозу или агрессию.