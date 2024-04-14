Страны G7 осудили Иран, поддержали Израиль и призвали к деэскалации

Лидеры ведущих демократических стран мира, входящих в "Группу семи" (G7) категорически осудили беспрецедентную атаку Ирана на Израиль, совершённую в ночь на 14 апреля с использованием беспилотников-камикадзе и ракет. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам видеосовещания руководителей США, Великобритании, Франции, Канады, Италии, Германии и Японии, прошедшего вечером в воскресенье.

Лидеры обвинили Иран в том, что он сделал шаг к дестабилизации всего региона и "бесконтрольной эскалации". "Семёрка" призвала Иран и проиранские силы в регионе воздержаться от дальнейших атак. В заявлении также говорится о возможности новых санкций в отношении Ирана, в особенности его ракетной программы и программы производства беспилотников.

"Семёрка" также выразила солидарность с Израилем и заявила, что он имеет право на безопасность. В заявлении при этом сказано о необходимости стабилизации ситуации и недопущения дальнейшей эскалации. Таким образом, страны G7, во всяком случае публично, не поддержали возможный ответный удар Израиля в отношении Ирана. Ранее представители Белого дома заявляли, что США не желают дальнейшей эскалации. По сообщениям СМИ, президент Джо Байден дал понять, что Соединённые Штаты не будут участвовать в каких-либо ударах по целям в Иране.

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