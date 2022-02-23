Генсек ООН: ситуация в Донбассе не геноцид, войска РФ не миротворцы

Ситуация в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не попадает под определение геноцида, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также добавил, что ООН не будет считать миротворцами российских военнослужащих, если они войдут на территорию Донбасса.
В заявлении Гутерриша по поводу признания независимости "ДНР" и "ЛНР", опубликованном на сайте ООН, говорится, что решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и прямо противоречит принципам Устава ООН. "Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без её согласия, они не являются беспристрастными миротворцами", — подчеркнул генеральный секретарь ООН и добавил, что у него вызывает озабоченность "искажение концепции миротворчества".
Термин "геноцид", по его словам, имеет четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным правом. "Я думаю, это не тот случай", — сказал генеральный секретарь ООН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в специальном телеобращении, что из-за Майдана и событий в Украине 2014 года "геноциду в Донбассе подвергаются почти четыре миллиона человек", которые выступили против "пещерного национализма". Этим, по заявлению Путина, и обусловлена необходимость признания независимости "ДНР" и "ЛНР".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания генерального секретаря ООН по ситуации в Донбассе не соответствуют его статусу. Гуттериш, по мнению Лаврова, поддался давлению Запада.
В любом конфликте секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и выступать за прямой диалог между сторонами, подчеркнул глава МИД России. Однако, по словам Лаврова, в ситуации с Донбассом Гутерриш "ни разу не возвысил голос" по поводу выполнения минских соглашений.
- 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там "функции по поддержанию мира". 22 февраля Совет Федерации разрешил президенту России использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе
- Так называемые "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" появились весной 2014 года, сразу после российской аннексии Крыма. Москва тогда не стала признавать их независимыми государствами, однако начала оказывать сепаратистам разную помощь, в первую очередь военную.
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