Блинкен назвал оскорбительными заявления России о геноциде в Донбассе

Российские заявления о геноциде в Донбассе абсолютно неверны и оскорбительны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Дождь" (признан в России СМИ-"иноагентом").

Глава Госдепартамента отметил, что российские высказывания обесценивают само слово "геноцид". Как сказал Блинкен, никаких притеснений не происходит. Это, по его словам, подтверждают наблюдатели ОБСЕ, работающие на украинской стороне разделительной линии.

Блинкен подчеркнул, что Украина как-то угрожает России противоречит любой логике, учитывая размеры стран. "Идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике", — сказал глава Госдепартамента.

Последнее обострение обстановки в Донбассе Блинкен назвал фабрикацией провокаций со стороны России для расширения вмешательства в конфликт.

О том, что на востоке Украины происходит геноцид во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля заявил президент России. Владимир Путин тогда попросил главу германского правительства оказать влияние на Киев для выполнения минских соглашений. Шольц в ответ отметил, что использование слова "геноцид" в контексте Донбасса неправильно.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц повторил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации на востоке Украины и назвал заявления об этом "смехотворными". "Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида", — заявили в МИДе агентству ТАСС.