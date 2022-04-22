Генсек ООН встретится в Москве с Путиным и Лавровым

Президент России Владимир Путин встретится в Москве переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гутерриш проведёт во вторник, 26 апреля, переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В тот же день он должен будет встретиться с Путиным. Ранее сообщалось, что генсек ООН попросил президента России принять его в Москве, а президента Украины Владимира Зеленского - принять его в Киеве. Гутерриш намерен обсудить с главами двух стран мирное урегулирование вооружённого конфликта и будущее многосторонних отношений.

Генсек ООН станет вторым крупным западным политиком, который встретится с Путиным после начала российского вторжения в Украину. Ранее 11 апреля Москву посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он провёл переговоры с президентом России. Канцлер охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул Нехаммер, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".