Канцлер Австрии: Путин настроен на то, чтобы "решить вопрос Донбасса"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о подробностях своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Подмосковье накануне.
Как сказал канцлер на брифинге для австрийских журналистов, у него нет никаких позитивных впечатлений от встречи с президентом России. Нехаммер, в частности, сказал, что Путин твёрдо настроен на то, чтобы "решить вопрос Донбасса", даже несмотря на санкции. При этом Путин дал понять, что считает западные санкции против России, введённые в связи с вторжением в Украину, жёсткими.
По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что "война в Украине должна закончиться как можно скорее", а санкции против России будут ужесточаться, "пока в Украине будут умирать люди". Путин сказал, что "было бы неплохо" скорее закончить боевые действия - по всей видимости, имея в виду, что на российских условиях. Нехаммер сказал, что российский президент полностью рассуждает "в логике войны".
Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как "очень жесткую", "очень открытую" и "очень прямую". "Это не дружеский визит", – подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был "обязанностью".
Лидеры разошлись в оценках событий в украинской Буче, где после отступления российских войск были обнаружены тела десятков мирных жителей. "Между нами на эту тему была жесткая конфронтация, потому что президент приписывает международному сообществу предвзятость" - сказал Нехаммер. По словам канцлера, он хотел "посмотреть Путину в глаза" и увидеть его реакцию на сообщения об убийствах жителей Бучи, в которых обвиняют российских военных.
Нехаммер стал первым европейским лидером, посетившим Путина после начала широкомасштабного российского вторжения 24 февраля. Встреча продолжалась около полутора часов и проходила в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что во время встречи по просьбе Нехаммера не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий – чтобы "избежать их использования Россией в пропагандистских целях".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ещё до начала переговоров заявил, что с российской стороны заявлений по итогам этой встречи не будет.
- По оценкам разведок западных стран и Украины, Россия в ближайшее время может начать масштабное наступление на востоке Украины, с целью занять территории Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми "народными республиками".
- Продолжается штурм Мариуполя на юге Донецкой области. Жестокие бои в городе идут с конца февраля. По последним сообщениям, большая часть города сейчас в руках российских войск. Множество жилых домов разрушено. По оценкам украинских властей, погибли более 10 тысяч мирных жителей. Независимо эти данные подтвердить сейчас невозможно. Те, кто смог выбраться из города, описывают происходившее там как масштабную гуманитарную катастрофу.
- Представители украинского полка "Азов", участвующие в боях в Мариуполе, вечером 11 апреля заявили об использовании российскими войсками неизвестного отравляющего вещества. О жертвах не сообщается. Представители властей Украины и стран Запада заявили, что проверяют эти сообщения.
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