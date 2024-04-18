Генштаб ВСУ: на аэродроме в Джанкое уничтожены пусковые установки С-400

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 17 апреля украинские военные нанесли удар по используемому российской армией военному аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму. Генштаб опубликовал видео, как утверждается, ракетного удара и его последствий - взрывов и пожара.

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее в четверг заявило, что на аэродроме в Джанкое были "уничтожены или критически повреждены" 4 пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М"". В сообщении Генштаба перечислены те же самые поражённые цели. Как утверждается, были поражены и летательные аппараты (на аэродроме базируются ударные вертолёты), однако их число, как и потери личного состава, российские военные тщательно скрывают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Вооружённых сил Украины 17 апреля по аэродрому в Джанкое.

Российские военные удар не комментировали. В крымских пабликах уже ранним утром 17 апреля появились видео масштабного пожара, предположительно на аэродроме в Джанкое и его окрестностях. Провоенные телеграм-каналы признали факт удара и нанесённого ущерба, однако не привели подробностей.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было временно остановлено, участок автомобильной дороги Джанкой – Феодосия рядом с Джанкоем утром в среду был временно перекрыт для движения, организован объезд.

Независимых подтверждений утверждений украинской стороны об уничтоженной на аэродроме военной технике пока нет. Известно, что в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Кроме этого в Джанкое базируются вертолеты пограничной службы ФСБ России. На лётном поле также фиксировали пусковые установки С-300/С-400, однако доподлинно не известно, были ли они там в момент удара.

Неизвестен также конкретный тип ракет. Российские провоенные блогеры утверждали, что речь идёт об американских ATACMS. О передаче Украине подобных ракет с большим радиусом действия (300 и более километров) не сообщалось, однако при запуске из Херсонской области Джанкой попадает в зону поражения ATACMS дальностью действия в 165 километров.