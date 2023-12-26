Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ по кораблю "Новочеркасск"

В Министерстве обороны России подтвердили удар ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское военное ведомство, корабль получил повреждения. Также утверждается, что российские военные сбили два украинских Су-24, которые запустили ракеты по десантному кораблю "Новочеркасск".

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов заявил , что в результате атаки на порт Феодосии один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Воздушные силы ВСУ ранее заявили, что около половины третьего ночи тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, цель была успешно поражена.

"А флота в России становится всё меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва" — следует большой десантный корабль "Новочеркасск“. Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу", — написал командующий Воздушными силами Украины.

О взрывах, пожаре и затем повторном мощнейшем взрыве в порту Феодосии сообщали и российские, и украинские источники.

Телеграм-канал "Мэш" со ссылкой на местных жителей написал о "громких хлопках" и клубах дыма в районе феодосийского порта. Автомобильное движение по Крымскому мосту на некоторое время останавливалось.

Как пишет телеграм-канала "Военный обозреватель", "по некоторым данным, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow /SCALP EG". Каких-либо подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

"В Феодосии в 03:31 раздался громкий взрыв, и теперь в порту что-то горит […] детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали", — пишет украинский телеграм-канал "Крымский ветер".

По сообщению "Известий" и РЕН ТВ, в результате атаки ВСУ в Феодосии повреждено здание железнодорожного вокзала. По их данным, взрывной волной выбило окна. "Крымская железная дорога" объявила, об изменении маршрута пригородных поездов из Феодосии в Джанкой "по техническим причинам".

Феодосия — город на юго-востоке аннексированного Крымского полуострова. В её порт после серии украинских ударов по Севастополю была перебазирована часть кораблей российского Черноморского флота.