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Генштаб ВСУ: сбиты 28 из 30 дронов, атаковавших ночью Украину

В ночь на вторник российская армия попыталась нанести массированный удар беспилотниками по территории Украины. Взрывы и работа ПВО были слышны в Киеве и во Львове. Генштаб ВСУ в утренней сводке утверждает, что 28 из 30 дронов-камикадзе были сбиты.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 20 июня над украинской столицей были сбиты "около двух десятков" беспилотников. Воздушная тревога продолжалась больше трёх часов, беспилотники атаковали город с разных направлений, написал Попко в телеграме.

Мэр Львова Андрей Садовой, в свою очередь, рассказал о попадании дрона в объект критической инфраструктуры. Пострадавших, по словам Садового нет.

Ещё три дрона были сбиты в Николаевской области, пишет "РБК-Украина".

По данным командования Воздушных сил ВСУ беспилотники были запущены с двух направлений: из Брянской области и с побережья Азовского моря.

По городу Запорожье и окрестностям российские военные выпустили семь ракет из комплекса С-300. Мишенями стали "коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярное место отдыха". Пострадавших, по информации властей, нет.

В Днепропетровской области под обстрел из тяжелой артиллерии попала Мировская община. Никто не пострадал, заявил глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Минобороны России не комментировало удары.

В условиях боевых действий нет возможности оперативно проверить заявления воюющих сторон.

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