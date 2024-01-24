Генштаб ВСУ выпустил заявление – в нем не говорится о крушении Ил-76

Генштаб ВСУ выпустил заявление через несколько часов после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

В сообщении не упоминается напрямую крушение самолета, однако говорится о том, что Россия постоянно наносит ракетные удары по территории Украины, что заставляет Вооруженные силы Украины заниматься "мониторингом точек запусков ракет и логистики их доставки, особенно с использованием средств военно-транспортной авиации".

В ВСУ заявили, что "интенсивность обстрелов связана непосредственно с увеличением количества военно-транспортных самолетов, которые на протяжении последнего времени направлялись на аэродром Белгорода", по этой причине Вооруженные силы Украины намерены и в дальнейшем "принимать меры для уничтожения средств доставки и контроля за воздушным пространством в целях снижения террористической угрозы".

О том, что Ил-76 разбился в Белгородской области, утром в среду сообщило Минобороны России. На его борту, как утверждается в сообщении, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным властей, погибли. ГУР Украины впоследствии подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен пленными.

"Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ. Самолет, по данным изданий, перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 для обстрелов Харьковской области. Позже оба издания отредактировали новость, убрав упоминание о причастности ВСУ к падению самолета.