В Белгородской области упал Ил-76. Возможно, он перевозил пленных

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Об этом сообщило Министерство обороны России. На его борту, как утверждается в сообщении, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.



Первым об инциденте сообщил источник телеграм-канала 112. Белгородские телеграм-каналы выложили кадры крушения. Борт падает с большой скоростью и взрывается.

Самолёт упал недалеко от села Яблонного, подтвердила "Медиазона". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выехал на "место происшествия", не уточняя подробностей. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, написал он в своём телеграм-канале. До этого в регионе объявляли о ракетной угрозе. Минобороны России сообщало о сбитом над областью беспилотнике.

"Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ. Самолёт, по данным изданий, перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 для обстрелов Харьковской области. Позже оба издания отредактировали новость, убрав упоминание о причастности ВСУ к падению самолёта.

Телеграм-канал "Мэш" утверждает, что российский самолёт был сбит ВСУ из ракетного комплекса "Пэтриот". По данным телеграм-канала, этот борт уже использовался для доставки пленных, поэтому он летал достаточно свободно, пользуясь закрытым аэропортом Белгорода. О том же сообщили "Осторожно, новости", приложив видео "Первого канала" о январском обмене пленными.

Украинские власти не комментируют инцидент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже ничего пока не смог ответить по существу. "Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться", – сказал он.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что ещё один Ил-76, на борту которого находились около 80 украинских военнопленных, "успели развернуть". По его словам, власти Украины знали о готовящемся обмене и о том, каким образом будут доставлять пленных. Картаполов предположил, что "самолёт был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства".

"Теперь об обмене речи идти не может", – позже отметил депутат в разговоре с корреспондентом телеграм-канала Shot.

Глава Госдумы Вячеслав Володин поручил обращение Госдумы к конгрессу США и Бундестагу Германии в связи с катастрофой Ил-76.