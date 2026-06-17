Генштаб ВСУ заявил о поражении танкера теневого флота в Чёрном море

Генштаб ВСУ заявил о повреждении танкера теневого флота России FINA A в ночь на 17 июня в Чёрном море.

По данным сервиса Marine Traffic, судно FINA A под флагом Экваториальной Гвинеи шло из индийского порта Вадинар в Новороссийск.

Как заметило Радио Свобода, приведённый в сообщении идентификационный номер IMO 9283306 фигурирует в санкционном списке Великобритании как танкер Buddha. Танкер находится также под санкциями ЕС, Швейцарии, Канады и Украины.

"Цель была успешно поражена. Масштаб ущерба оценивается, – заявили в Генштабе ВСУ. – Танкер использовался для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в интересах Российской Федерации в обход международных санкций".

Судя по карте специализированного сервиса, танкер сейчас находится вблизи Новороссийска. О масштабе причинённого ущерба не сообщается.

ВСУ, по сообщению Генштаба атаковали также объекты, используемые для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава и техники между оккупированными Россией территориями на юге Украины. В частности, целью удара стали мост через Северо-Крымский канал возле поселка Ставки и мост возле села Войнки в Херсонской области.

В России информацию об атаке на судно и другие объекты пока не комментировали.

Украина не первый раз атакует подсанкционные танкеры в Чёрном и Азовском морях. В начале июня украинские военные сообщили об атаке на четыре сухогруза и танкер, в результате чего погибли шесть граждан Азербайджана.