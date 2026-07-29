Генштаб ВСУ заявил об ударе по месту базирования катеров в Крыму

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в ходе ударов ВСУ по полуострову в ночь на 29 июля погибли два человека, ещё пять были ранены.

Подробностей, в том числе о том, где именно погибли люди, он не привёл.

Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районе Керчи и Севастополя, сообщает Крым.Реалии. Как сообщил телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съёмки, в Керчи после ночного налёта дронов фиксируются два крупных пожара. Утверждается, что горит 5-й склад Керченского морского торгового порта, а также, возможно, соседние объекты – база ГСМ и электроподстанция. Пожар зафиксирован также на территории аэродрома малой гражданской авиации, где дислоцируются средства российской ПВО.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил о том, что в ночь на 29 июля украинские военные нанесли удар по месту базирования скоростных катеров Черноморского флота России в районе Межводного на северо-западе Крыма. "Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, привлекаемых к патрулированию, охране побережья, логистическому обеспечению и выполнению других задач", – говорится в сообщении. О поражении этой базы написал и президент Украины Владимир Зеленский, российские власти пока утверждения не комментировали, независимых данных нет.

Крым регулярно подвергается атакам украинских беспилотников, на полуострове в последние недели масштабные перебои с топливом, а также подачей электричества и водоснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что пока что операция по возвращению Крыма "не стоит на повестке дня, или пока что не стоит", однако Украина не намерена отказываться от этой территории. По словам Зеленского, территория важна, "но ещё важнее не потерять людей".