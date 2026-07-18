Пираты Азовского моря. Украина атакует российские корабли 

"Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям", – сказал об украинских ударах по российским судам в Азовском и Черном морях министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Согласно отчетам украинских Сил беспилотных систем, за последние 13 дней беспилотники ВСУ поразили 172 российских корабля в акваториях двух морей: под удар попали нефтяные танкеры, газовозы, сухогрузы, буксиры и паромы.

Цель операции "Москва ляжет через Крым" – парализовать российскую логистику нефти, топлива и других грузов, "которые перевозят в обход санкций", заявил командующий беспилотными войсками Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Краткий пересказ событий

Удары по судам в Черном и Азовском морях стали третьей фазой масштабной украинской кампании "по отрезанию полуострова", рассказал газете New York Times военнослужащий "Фин" из 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады беспилотных систем.

Сначала украинские беспилотники последовательно атаковали автомобильные трассы на пути в Крым и непосредственно в нем, после чего стали бить по крупным складам, поделился "Фин".

Украинские командиры, пишет NYT, ждали, когда России придется снабжать оккупированный ею Крым по воде – тогда, в начале июля, Силы беспилотных систем и перешли к третьей фазе операции. За первые 8 дней операции украинские БПЛА поразили 96 кораблей.

Контекст Последовательные украинские удары по военным, логистическим и энергетическим объектам в аннексированном Крыму вместе с постоянными атаками на трассу "Новороссия" – главный сухопутный коридор на полуостров – вызвали там крупный энергетический кризис. Смотри также Сухопутный коридор в ад. Удары ВСУ по российской логистике Бензин можно купить только по талонам (за литр 95-го придется заплатить больше 200 рублей), а электричества (вместе с ним воды и связи) в некоторых районах Крыма нет уже больше недели. Предприятия, небольшие магазины и офисы прекращают работу, а местные жители жалуются, что "власти" им совсем не помогают – несмотря на обещания президента России Владимира Путина создать "такую систему снабжения, до которой врагу будет очень трудно добраться", отмечает "Медуза". По подсчетам издания The Economist и организации ACLED, с 2022 года Украина наносила удары по аннексированному Россией полуострову минимум 692 раза, из них более половины ударов пришлись на последние 12 месяцев, а пятая часть – на лето 2026 года.

Когда количество российских кораблей в Азовском море снизилось 15 июля в море, согласно мониторинговым сервисам, в Азовском море практически не осталось кораблей. Это, однако, не означает, что все они действительно покинули акваторию Азовского моря – на практике суда могли отключить передатчики сигнала.), ВСУ начали атаковать цели в Черном море – только в ночь на 15 июля украинские беспилотники поразили в нем 20 российских кораблей.

За время операции украинские войска, по их утверждениям, поразили в Черном и Азовском морях 172 российских судна. Старший аналитик агентства морской безопасности Ambrey Томас Алекса в комментарии Financial Times назвал такой темп ударов "беспрецедентным" и отметил, что он выше, чем во время ирано-иракской "танкерной войны" в 80-х годах прошлого века, когда за семь лет стороны более 450 раз атаковали корабли разных стран в Персидском заливе.

"Мы никогда не видели ничего настолько сконцентрированного в глобальном масштабе", – рассказал он.

Военное и экономическое влияние ударов

Украинское командование ударами по Азовскому морю стремится в том числе нарушить экспорт российской нефти. О том, можно ли считать эту задачу выполненной, судить сложно: старшая научная сотрудница Американского института предпринимательства Элизабет Броу отметила в разговоре с NYT, что через мелководное Азовское море обычно проходят только небольшие суда, что, по словам аналитика, указывает на то, что российские корабли, скорее всего, доставляли грузы в Крым, а не перевозили нефть за границу.

Неизвестно, какие объемы топлива сейчас доходят до полуострова и остаются там, а какие продаются и продаются ли вообще, но ясно одно – российским "властям" пока не удалось справиться с топливным кризисом в Крыму.

Россия – крупнейший экспортер пшеницы в мире. На порты в Азовском море, в том числе в оккупированных Бердянске и Мариуполе, приходится четверть всего российского экспорта, отмечает Financial Times.

По состоянию на 13 июля, коммерческие суда не могли ни попасть в Азовское море, ни выйти из него, а некоторые порты в Азовском море перестали принимать и отгружать зерно. На следующий день Министерство сельского хозяйства России допустило, что может изменить экспортные маршруты зерна из-за украинских ударов и отправлять его через глубоководные терминалы Черного и Балтийского морей.

В министерстве, впрочем, заверяют, что "ситуация" в Азовском море не повлияет на экспорт зерна и Россия выполнит свои обязательства.

При этом Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует, что российский экспорт пшеницы в июле может составить менее двух миллионов тонн – это на 20% ниже, чем в июне. Среди причин собеседники "Коммерсанта" выделяют позднее начало сбора урожая из-за климатических факторов и "ограничения по дизельному топливу и судоходства в порту Азов".

"Аграрии, опасаясь затоваривания и падения цен на урожай внутри страны, переориентируют поставки в другие порты. Но их емкость в период высокого сезона ограничена", – пишет издание.

Андрей Сизов из аналитической компании SovEcon, специализирующейся на Черноморском регионе, заявил агентству Reuters, что, если российские власти не разблокируют Азовское море военным путем и ситуация затянется на большую часть второго полугодия, то "Россия может недопоставить на мировой рынок от 5 до 10 миллионов тонн пшеницы".

Сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман в комментарии Радио Свобода отмечает, что Украина ведет сразу две ударные кампании, которые не следует смешивать: первая кампания нацелена на российские суда в Азовском и Черном морях, а вторая – на российскую логистику в оккупированных частях южных областей Украины.

Хотя в аннексированном Крыму есть нехватка топлива, российские военнослужащие там получают его в первую очередь и удары по морским целям не сильно сказываются на их положении и напрямую не влияют на ситуацию на поле боя, отмечает аналитик.

Вторая кампания, направленная против российской логистики в южных областях Украины, действительно непосредственно влияет на наступательные возможности российской армии: из-за постоянных ударов российская армия не может подвозить топливо и людей к линии фронта. Кофман, однако, напоминает, что в этой войне механизированные штурмы практически всегда проваливаются, поэтому топливо сегодня нужно армии главным образом для работы генераторов и заправки грузовых автомобилей, а бронетехнику на фронте практически не используют. Поэтому, продолжает он, даже если российские военнослужащие на юге Украины столкнутся с нехваткой горючего, они все равно не сами по собой не отступят без наземного наступления ВСУ.

Командир Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди в интервью ирландскому блогеру Кейлону Робертсону заявил, что украинские войска умышленно не уничтожают Крымский мост, чтобы армия России могла уйти с полуострова. По его словам, ВСУ сейчас создают "невозможные условия" для российской группировки войск в Крыму.

Похожую тактику украинская армия применила в 2022 году во время битвы за Херсон – ВСУ систематически били по российской логистике и вынудили российскую армию оставить город без особых боев.

Кофман, однако, напоминает, что не менее важной частью украинского наступления стала наземная операция, без который подобного эффекта было не достичь. Эксперт считает, что в случае с Крымом нарушение логистики и ухудшение условий российской группировки на полуострове не приведут к выводу войск оттуда.

Ущерб российскому гражданскому флоту

Значительную долю коммерческого судоходства в мелководном Азовском море составляют суда класса "река-море" Корабли, которые могут ходить как в морских прибрежных водах, так и по речным путям., говорит старший аналитик агентства морской безопасности Ambrey Томас Алекса в разговоре с Радио Свобода. Аналитик предполагает, что большинство поврежденных судов относятся именно к этому классу – их у России в 2020 году было 833.

Степень повреждения судов зависит от места попадания и размера боевой части беспилотника. Как отмечал Алекса в интервью FT, украинские БПЛА в основном бьют по жилым блокам и по трубопроводам, через которые грузы перекачивают в резервуары на бортах кораблей. В результате таких ударов они не тонут, но теряют возможность передвигаться, а их восстановление занимает длительное время, пишет The Moscow Times. Издание предполагает, что их также придется буксировать в доки за пределами Азовского моря, которое "фактически оказалось под контролем СБС Украины". Томас Алекса также отмечает, что западные санкции еще сильнее усложняют ремонт кораблей.

"Длительная ударная кампания приведёт к сокращению доступности специализированного торгового тоннажа, особенно химических танкеров, которые играют критически важную роль в снабжении юга России и оккупированного Крыма топливом и химической продукцией. Они, в отличие от обычных грузовых судов, – узкоспециализированные активы и заменить их трудно", – говорит специалист.

Таким образом, считает старший аналитик агентства морской безопасности Ambrey, реальный ущерб российской экономике от украинской ударной кампании выйдет за рамки прямых потерь и в среднесрочной перспективе создаст дополнительное давление на российскую прибрежную логистику и флот специализированных танкеров.

"Рубикон" на кораблях и удары по портам. Чем отвечает Россия

Томас Алекса считает, что Россия стремится сделать ударную кампанию ВСУ экономически и стратегически неустойчивой через давление на украинский морской экспорт.

За последнее время ВС РФ неоднократно атаковали порты в Одесской и Николаевской областях и не менее 15 раз ударили по торговым кораблям в украинских водах Черного моря, говорит cпециалист. Из-за российских ударов Украина уже потеряла треть мощностей по экспорту зерна Наибольшее количество иностранной валюты Украине приносит экспорт сельскохозяйственной продукции, более 90% которой отгружают через три порта на юге Одесской области, отмечает "Экономическая правда". в Черном море.

Российский Z-канал "Два майора" поддержал решение российского командования бить по украинским гражданским судам и публично об этом рассказывать, но признал, что преимущество не на стороне России.

"Нет аналога "Старлинка" и такого числа дронов, как у снабжаемой Западом Украины. Сейчас главное не только наносить такие удары, но и активно показывать западной общественности и, главное, инвесторам в украинское мореходство и портовую инфраструктуру", – пишет он.

Томас Алекса отмечает, что украинское военное руководство с высокой вероятностью предполагало такой ответ со стороны российской армии и считало его неизбежным следствием широкой ударной операции ВСУ.

"Эта кампания представляет собой осознанный компромисс: Украина стремится нарушить способность России снабжать Крым и поддерживать военные операции на юге [Украины], одновременно принимая повышенную угрозу для собственной экспортной инфраструктуры", – поясняет он.

Вместе с этим российское командование пытается усилить безопасность гражданских судов в Азовском и Черном морях: 16 июля движение "АТЕШ" сообщило, что ВС РФ привлекли для защиты судов операторов элитного Центра беспилотных систем "Рубикон", 51-ю дивизию ПВО и 1096-й ракетный полк Черноморского флота.

По данным движения, на каждый танкер планируют выделить до трех военнослужащих, которых вооружат пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами и дронами.

18 июля эту информацию подтвердил командир СБС Роберт Бровди. "Мадьяр" отметил, что российское командование перебрасывает в район двух морей с линии боевого столкновения до 200 расчетов из подразделения "Рубикон" – "по одному на каждое судно".

Проверить заявления "АТЕШ" и командира СБС по открытым источникам нельзя, "Рубикон" эти сообщения не комментировал.

Томас Алекса считает, что возможности России в защите собственной морской логистики довольно ограничены. Он напоминает, что Украина параллельно с ударной кампанией в море продолжает "охоту" на российские системы противовоздушной обороны на территории оккупированного Крыма, в Черноморском регионе и в глубине России. Расширяющаяся география украинских ударов, в свою очередь, заставляет перераспределять ценные средства ПВО и выводить их из региона для защиты более важных целей.

"Это неизбежно снизило плотность противовоздушного прикрытия, доступного для защиты портов, логистических узлов и морского судоходства в Азовском и Чёрном морях, – продолжает специалист. – Украина фактически превратила одно из традиционных стратегических преимуществ России – её огромную территорию – в уязвимость".

Возможности Черноморского флота также значительно сузились, считает эксперт. Об этом пишет и Z-блогер Alex Parker Returns. По его мнению, из-за работы украинских беспилотников и безэкипажных катеров российский флот в регионе фактически заперт в Новороссийске и полностью утратил контроль над акваториями, как Черного, так и Азовского морей.

"Россия получит свой Ормузский пролив"

Автор российского канала "Военный осведомитель" считает, что если события в Азовском море будут развиваться так же, как сейчас, Россия "получит свой Ормузский пролив, где Украина будет в роли Ирана, а Россия в роли США".

"Корабли просто не смогут добраться до Крыма и уйти обратно, не будучи пораженными дронами", – пишет он.

Томас Алекса называет это сравнение уместным: хотя Украина не ввела формальную блокаду, ей удается существенно снижать способность России снабжать Крым по морским маршрутам, а не просто перехватывать отдельные поставки.

"Украинские силы систематически наносят удары по всей более широкой цепочке морской логистики, включая порты, принимающие эти суда, топливные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы, хранилища и инфраструктуру, необходимую для разгрузки и дальнейшего распределения доставленных углеводородов", – продолжает он.

Алекса считает маловероятным, что Украина сможет полностью остановить всё морское сообщение материковой России с аннексированным Крымом, но это, по мнению специалиста, не единственный критерий, по которому нужно оценивать кампанию.

"Постоянная угроза атак повышает операционные издержки, увеличивает страховые премии за военные риски, усложняет планирование рейсов и, что немаловажно, влияет на готовность моряков и операторов совершать такие переходы", – поясняет он.

Недавняя отставка министра обороны Михаила Федорова, вызвавшая волну протестов по всей Украине, по мнению военного аналитика Майкла Кофмана, не скажется на кампании ударов по судам в Азовском и Черном морях, поскольку ее проводят Силы беспилотных систем, напрямую не связанные с Министерством обороны Украины.

Это также косвенно подтвердил президент Украины Владимир Зеленский: он заявил, что приоритетами исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары на новом посту будут дальние удары.



