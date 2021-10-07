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Германия будет платить пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда

Похороны умерших во время блокады

Правительство Германии будет выплачивать евреям, пережившим блокаду Ленинграда в 1941–44 годах, ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Об этом сообщила в среду, 6 октября, Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (Jewish Claims Conference).

Всего выплаты от германского правительства будут получать около 6500 евреев, переживших Холокост, – помимо тех, кто провёл не менее трёх месяцев в блокадном Ленинграде, это евреи, жившие в годы Второй мировой войны на территории Румынии и оккупированной нацистами Франции. Речь идёт о первой договорённости подобного рода. Евреи будут получать ежемесячные пенсии задним числом начиная с июля 2021 года.

Комиссия по еврейским материальным искам ежегодно проводит переговоры с правительством ФРГ об увеличении числа лиц, имеющих право на компенсации от германских властей. "Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают выжившим частицу достоинства, которая была отнята у них в молодости", – прокомментировал достигнутое соглашение президент Комиссии по еврейским материальным искам Гидеон Тейлор.

Российские власти поднимали вопрос о выплате Германией компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда, однако решения об этом принято не было. В 2019 году власти Германии в добровольном порядке выделили 12 миллионов евро пережившим блокаду Ленинграда. Тогда в совместном заявлении глав Министерств иностранных дел Германии и России говорится, что "эта добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран".

  • Блокада началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. За это время, по различным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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