Германия передала ВСУ первый контрбатарейный радар Cobra

Вооруженные Силы Украины за последнюю неделю получили от Германии ещё четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, а также первую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы Cobra. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

В целом Украине передано уже 20 зенитных пушек из 30 обещанных Германией, а также 4 тыс. из 10 тыс. снарядов к ним.

РЛС Cobra определяет координаты позиций артиллерийских средств противника, миномётных батарей, а также самодельных ракетных установок террористических групп. Она разработана консорциумом Thales, Airbus Defence and Space and Lockheed Martin для вооруженных сил Франции, Германии и Великобритании. Также несколько единиц таких радаров приобрела Турция. Украина стала пятой страной мира, на вооружении которой теперь стоит Cobra.

Канцлера Германии Олафа Шольца ранее спросили, почему его страна до сих пор не предоставила Украине танки или боевые самолеты. Он ответил, что Германия хотела бы сосредоточиться на поставках артиллерии и систем противовоздушной обороны, говорится на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.